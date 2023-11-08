İngiltere'de Nitröz Oksit Yasağı

İngiltere'de 'gülme gazı' olarak da bilinen ve 'psikoaktif etkileri' bulunan nitröz oksit yasa dışı kabul edildi. Nitröz oksit bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

İngiltere'de "gülme gazı" olarak da bilinen ve "psikoaktif etkileri" bulunan "nitröz oksit" yasa dışı kabul edildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "psikoaktif etkileri" nedeniyle "gülme gazı" olarak da bilinen "nitröz oksit" bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yeni kurallara göre, anestezide kullanılan nitröz oksiti yasa dışı tedarik eden veya üretenlere, 14 yıla kadar hapis veya para cezası verilebilecek.

İngiliz hükümeti, yasağın anti-sosyal davranışlarla mücadelede önemli olduğunu savunuyor.

Nitröz oksit, yoğun ve sık kullanıldığı taktirde, anemi, sinir hasarı veya felç dahil önemli sağlık riskleri oluşturuyor.