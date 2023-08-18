İngiltere'de Hemşire 13 Yenidoğan Bebeği Öldürmekten Suçlu Bulundu

İngiltere'de bir hemşire, çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürmekten ve 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu. Hemşirenin insülin enjekte ederek ve diğer yöntemlerle bebekleri öldürdüğü belirtildi.

İngiltere'de 33 yaşındaki hemşire Lucy Letby, çalıştığı hastanede yeni doğan 7 bebeği öldürmekten ve yeni doğan 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

Chester kentinde Countess Of Chester adlı hastanede çalışan 33 yaşındaki hemşire Lucy Letby'nin 2015 ve 2016 yılında yeni doğan ünitesindeki bebekleri öldürdüğü ortaya çıktı. Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Letby, çalıştığı hastanede yeni doğan ünitesindeki 7 bebeği öldürmekten ve 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu.

İnsülin enjekte ederek öldürmüş

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Letby'nin yeni doğan bebeklere insülin enjekte ederek zehirlediği, bazı bebeklere hava ve süt enjekte ederek öldürmeye çalıştığı belirtildi. Letby'nin öldürdüğü bebeklerden bazılarının ikiz olduğu ve ölen bebeklerden birinin 1 günlük olduğu aktarıldı. Bugünkü suçlamayla Letby, İngiltere'nin modern tarihteki en üretken seri çocuk katili oldu.

Öte yandan Letby'nin gözaltına alınmasının ardından hemşirenin evinde arama yapan polis, "Onları öldürdüm çünkü onlara iyi bakamadım. Ben korkunç derecede kötü bir insanım. Bunu yapan bir şeytanım" yazılı notlar buldu. Polis, Letby'nin çalıştığı hastanelerde başka bebekleri de öldürüp öldürmediğini belirlemek için başlattığı soruşturmaya devam ediyor. - LONDRA