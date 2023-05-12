İngiltere'de çocuklarda gıda alerjisi ile egzama bağlantısı araştırılacak

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Kurumu (NIHR) tarafından finanse edilen ve Bristol, Manchester ve Southampton Üniversiteleri tarafından ortaklaşa başlatılan 'TIGER' adlı klinik çalışmada, gıda alerjisinin egzama ile bağlantısının araştırılacağı açıklandı.

İngiltere'de çocuklarda gıda alerjisi ile egzamanın bağlantısını araştıracak geniş çaplı klinik çalışma başlatıldı. Çalışmaya, egzaması olan 3 aylık ile 2 yaş aralığındaki 493 bebeğin katılacağı ifade edildi.

İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Kurumu (NIHR) tarafından finanse edilen ve Bristol, Manchester ve Southampton Üniversiteleri tarafından ortaklaşa başlatılan 'TIGER' adlı klinik çalışmada, gıda alerjisinin egzama ile bağlantısının araştırılacağı açıklandı. Bugün yapılan açıklamada "Katılımcılar iki gruba gelişigüzel dağıtılacak; bir grup standart tedavi alacak, diğeri ise inek sütü, tavuk yumurtası, buğday ve soya için deri prick (alerji) testlerinin sonuçlarına göre diyet tavsiyesi alacak. Çalışmanın sonunda, test rehberliğinde verilen diyet tavsiyesinin egzamalı çocuklarda hastalık kontrolünü iyileştirip iyileştirmediği daha net anlaşılacaktır" denildi.