İngiltere'de Bulaşıcı Cinsel Hastalıklar Artıyor

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 2022 yılına ait bulaşıcı cinsel hastalıklar istatistiklerini yayımladı. Raporda bel soğukluğu hastalığının yüzde 50.3 oranında arttığı ve kayıtların başladığı 1918 yılından itibaren en yüksek teşhis sayısına ulaştığı belirtildi. Frengi hastalığına yakalanan kişi sayısının da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek seviyeye çıktığı açıklandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) 2022 yılına ait bulaşıcı cinsel hastalıklar istatistiklerini bugün yayımlayarak geçmiş yıla oranla, bu hastalıklarda ciddi oranda artış olduğunu duyurdu.

UKHSA, bugün yayımladığı 2022 cinsel yolla bulaşan hastalıklar istatistiki raporunda, bel soğukluğu hastalığının 2022'de yüzde 50.3 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek bunun, kayıtların başladığı 1918 yılından itibaren en yüksek teşhis sayısı olduğunu vurguladı. Raporda ayrıca 2022 yılında 8 bin 692 kişinin frengi hastalığına yakalandığını ve bunun da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en yüksek teşhis sayısı olduğunu belirtti.