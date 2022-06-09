İngiltere 2030'a kadar sigara içenlerin oranını yüzde 5'in altına indirmeyi hedefliyor - Haberler

İngiltere hükümeti 2030'a kadar ülkede sigara içenlerin oranını yüzde 5'in altına indirmeyi hedefliyor. Ulusal İstatistik Kurumu 2020'de ülke nüfusunun yaklaşık 67 milyon olduğunu hesaplamıştı.

Belirlenen hedef kapsamında 2030 yılına kadar sigara kullanımını en aza indirmek için tütün ürünlerini satın alabilme yaşının her yıl kademeli olarak yükseltilmesi amaçlanıyor.

Ülkede tütün ürünleri satın alabilme yaşı 2007 yılında 16'dan 18'e çıkarılmıştı.

Her ne kadar 1970'lerden bu yana tütün kullanımı azalsa da, İngiltere'de hala 6 milyon kişi düzenli olarak sigara içiyor.

Türkiye'de ise bu sayı çok daha yüksek. 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'na göre Türkiye'de sigara içenlerin sayısı 15 milyondan fazla.

İngiliz hükümetinin hedefi sigara kullanımını en aza indirmek ve bitirmek. Sağlık Bakanı Sajid Javid, 2014-2021 yılları arasında ülkenin en büyük çocuk yardım kuruluşu olan Barnardo's'un CEO'su olan Javed Khan'dan halen devam eden kurallarla ilgili, yeni öneriler de içeren bir rapor hazırlamasını istedi.

Khan'ın yaş sınırıyla ilgili önerisi henüz bilinmiyor ancak bu sınırın her yıl kademeli olarak artırılarak günümüzün çocuklarının tütün ürünlerine asla ulaşamamasının hedeflenmesi gündemde. Bu, Yeni Zelanda'da gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen sağlık yasasına benziyor.

Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğanlar, ömür boyu sigara ya da tütün ürünleri satın alamayacak.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'na göre ülkede halen 18-24 yaş arasındaki her dokuz kişiden biri sigara içiyor. 2019 yılında, 75 bin kişi sigara kullanımından kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bütün ölümlerin yüzde 15'i.

Khan'ın hükümete;

Hükümetin, Khan'ın önerilerine hemen yeşil ışık yakması beklenmiyor ancak öneriler değerlendirecek.