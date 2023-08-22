İnegöl Devlet Hastanesi Tarihi Geçmiş İlaçları Topladı

İnegöl Devlet Hastanesi, akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için tarihi geçmiş ilaçların toplandığı bir stant oluşturdu. Proje kapsamında öğrencilerden evlerindeki tarihi geçmiş ilaçları getirmeleri istendi ve bir ayda 6 bin 112 kutu ilaç toplandı. Toplanan ilaçların değeri 1 milyon lira civarında.

İnegöl Devlet Hastanesinde, akılcı ilaç kullanımına dikkati çekmek için tarihi geçmiş ilaçların toplandığı stant oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İnegöl Devlet Hastanesince 2019'da israf olan ilaçlara yönelik gerçekleştirilen projede, öğrencilerden evlerindeki tarihi geçmiş ilaçları getirmelerinin istendiği ve bir ayda 6 bin 112 kutu ilaç toplandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, toplanan ilaçların 2019 yılındaki bedelinin 146 bin 688 lira, bugünkü bedelinin ise 1 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

Öğrencilerin tamamının destek vermesi halinde daha çok ilaç toplanacağını düşündüklerini ifade eden Göçmen, şunları kaydetti:

"Bu israfın kendimize zararı olduğunu mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Özellikle ekonomik olarak dünya çapında bir sıkıntı yaşadığımız bir anda bu rakamları tekrar maliyetine göze almamak amacıyla herkesi gerektiği gibi ilaç kullanmaya davet ediyorum. Gerektiğinden ne fazla ne de eksik olmak üzere, herkesin gerektiği kadar ilaç kullanması ve ülke kaynaklarını güzel kullanmaya dikkat etmesi durumunda daha güzel bir Türkiye bizleri bekliyor."