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İnegöl'de Yılan Soktu: 13 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Yılan Soktu: 13 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsalında oyun oynayan 13 yaşındaki çocuğu otluk alanda yılan soktu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsalında oyun oynayan 13 yaşındaki çocuğu otluk alanda yılan soktu.

Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Çitli Mahallesi otluk alanda meydana geldi. Oyun oynayan Umut A.'yı (13) bir anda otların arasından çıkan yılan ısırdı. Bacağında acı hisseden çocuk ailesine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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