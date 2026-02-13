Haberler

Bursa'da otobüste sigara içen şoför ve firmaya ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir otobüs şoförünün sigara içtiğinin tespit edilmesi üzerine hem sürücüye hem de firma görevlisine para cezası kesildi. Yolcunun şikayeti ve video kaydı, denetim ekiplerini harekete geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otobüs şoförünün sigara içtiğini fark eden yolcunun şikayeti üzerine sürücüye ve firmaya para cezası uygulandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, perona yanaşan otobüsten ineceği sırada şoförün elindeki sigarayı gören yolcu, bu durumu cep telefonuyla kaydetmek istedi.

Yanında çocuğu olduğunu belirten ve duruma karşı çıkan yolcu, şoför tarafından araçtan indirildi.

Durumu firma yetkilileri ve yazıhane görevlisine ileten yolcunun olumlu bir yaklaşımla karşılaşmadığı öne sürüldü.

Yolcunun şikayeti üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, video kayıtlarını inceledi. Olayı tescilleyen ekipler, konuyu İl Sağlık Müdürlüğüne iletti.

Bunun üzerine, İnegöl Tütün Denetim ekipleri, otobüs şoförüne ve otobüs firmasına 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ???????kapsamında idari yaptırım karar tutanağı düzenleyerek para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Sağlık
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi! Dudak uçuklatan zarar
2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz

2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi! Dudak uçuklatan zarar
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası anketi yayınlandı: İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini