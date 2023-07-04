İnegöl'de kimyasal sıvı içen kişi fenalaştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya işletmesinde çalışan E.K., su sandığı kimyasal sıvıyı içtikten sonra fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen E.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çalıştığı iş yerinde su sandığı kimyasal sıvıyı içip fenalaşan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir mobilya işletmesinde çalışan E.K. (43), iş yerindeki bir sıvıyı su zannederek içti.

E.K. kimyasal olduğu öğrenilen sıvıyı içtikten bir süre sonra fenalaştı.

İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri E.K'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

E.K. burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.