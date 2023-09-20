İnegöl'de Demir Kapıya Sıkışan Çocuğun Parmakları Koparak Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Abdulkerim S.'nin (6) demir kapıya sıkışan sol elinin 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Abdulkerim S.'nin parmakları yerine dikilecek.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Heyet Sokak'ta medyana geldi. Evin bahçesinde oynayan Abdülkerim S., kapatmak istediği demir kapıya sol elini sıkıştırdı. 3 parmağı kopan Abdulkerim S.'nin çığlıklarını koşan ailesi, yardıma koştu. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulkerim S., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulkerim S., kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.