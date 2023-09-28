İnegöl'de çivi yutan bebek hastaneye kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken yerde bulduğu çiviyi yutan Asil K. (2), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Asil K., babaannesi mutfaktayken, oyun oynadığı odada yerde bulduğu çiviyi ağzına atarak yuttu. Odaya giren babaanne durumu fark edince, dışarıda olan oğlu ve gelinine haber verdi. Araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradaki tetkiklerinin ardından sevk edildiği, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bebeğin yuttuğu çiviyi, doğal yollarla çıkarmasının bekleneceği, aksi takdirde ameliyatla midesinden alınacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)