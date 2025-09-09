Haberler

İnegöl'de Bisküvi Zehirlenmesi: 13 Suriyeli Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde ikram edilen bisküviyi yiyen 13 Suriyeli uyruklu kişi, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından hastanede müşahede altına alınan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir ev ziyaretinde, yedikleri bisküviden zehirlenen 3'ü bebek 7'si çocuk 13 Suriyeli uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 6 kişilik aile, Suriye vatandaşı yakınları Mirali ailesini ziyarete gitti. İkram edilen bisküviyi yiyen ziyaretçiler ve ev sahipleri, bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti üzerine özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M.(6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M. (1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S. (7) müşahede altına alındı.

Bisküviden zehirlendikleri değerlendirilen 13 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Yatırımcısına köşeyi döndürtecek! Dev bankalar artık ona yöneliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.