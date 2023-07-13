İnegöl'de 4 yaşındaki çocuğun gözüne meyve bıçağı battı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evde oynadığı sırada yere düşen Mustafa El Ali'nin (4) elindeki meyve bıçağı gözüne battı. Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın görme yetisini kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mustafa El Ali, evde eline geçirdiği meyve bıçağı ile oyun oynamaya başladı. Koşturduğu sırada dengesini kaybedip yere düşen Mustafa'nın elindeki bıçak, sağ gözüne battı. Kanlar içinde oğlunu yerde gören baba Abdurrahut Ali ve anne Ehlam Ali, Mustafa'nın gözüne tampon yaparak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların yaptığı kontrolde görme yetisini kaybettiği belirlenen Mustafa, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.