İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki Eyüp A. ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi, Fidanlık Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Evde oynadığı sırada koltuğa tırmanan Eyüp A., pencereden dışarı baktığı sırada yaslandığı sinekliğin açılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Eyüp A.'nın, başının üstüne düşerek yaralandığını gören çevredekiler durumu aileye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Eyüp A.'ya olay yerinde müdahalede bulunduğu sırada anne Yasemin A. fenalaşarak baygınlık geçirdi.
İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp A. buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Eyüp A.'nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.