İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.