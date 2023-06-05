İnegöl'de 1 yaşındaki bebek pencereden düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 1'inci katındaki pencereden düşen 1 yaşındaki Alpaslan Ç., yaralandı.

Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta 3 katlı binanın 1'inci katında oturan Bahar-Emrah Ç. çiftinin bebeği Alpaslan Ç., saat 10.30 sıralarında yalnız olduğu odada koltuğun üzerine çıktı. Bu sırada açık olan pencereye çıkan 1 yaşındaki bebek, 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sesi duyup, pencereye koşan çift, oğullarının düştüğü fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)