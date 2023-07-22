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İnebolu'da Yaralı Martı Veterinere Teslim Edildi

Sağlık Haberleri

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan martı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi tarafından müdahale edildikten sonra veteriner hekime teslim edildi. Martı, tedavi edildikten sonra doğal ortamına salınacak.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu martı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibinin müdahalesinin ardından veterinere teslim edildi.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yaralı halde buldukları martıyı, acil sağlık ekiplerine gösterdi.

Ekipler pansuman yaptıkları yaranın bulunduğu kanadını sabitledikleri martıyı ilçedeki veteriner hekime ulaştırdı.

Veterinerin tedavisine başladığı martı iyileşir iyileşmez doğal ortamına salınacak.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Sağlık

Kastamonu Sağlık Haberler

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