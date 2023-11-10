İlköğretim okulunda gofret yiyen öğrenciler zehirlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilköğretim okulunda gofret yiyen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilköğretim okulunda 15 öğrenci, yedikleri gofretten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ilköğretim okulunda gofret yiyen öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu'nda bir şahıs öğrencilere gofret dağıttı. Gofret yiyen öğrencilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri ortaya çıktı. Öğrenciler ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan 15 öğrencinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.