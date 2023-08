İlk Yardıma İlk Sen Koş Projesi Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde Altın Ödül Aldı

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye iş birliği ile yürütülen "İlk Yardıma İlk Sen Koş" projesi olarak Stevie International Business Awards'ta (Stevie Uluslararası İş Ödülleri) önemli bir başarıya imza attı.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Sağlık Hizmetleri" kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'nin gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimleri veriliyor. Bu eğitimler içerisinde temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı ve suni teneffüs uygulamasının yanı sıra Heimlich manevrası, yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatılıyor.

TOÇEV ise eğitim verilecek okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile İl Eğitim Müdürlükleri'nin farklı illerdeki okullarını kapsayacak şekilde her ay eğitime gidilen okullarla koordinasyonu sağlıyor. Aynı zamanda ilk ve son testler uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri de ölçülüyor. Proje kapsamında şu ana kadar 11 ildeki 85 okulda 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı. Farklı illerde gerçekleşen eğitimlere AstraZeneca'dan 57 çalışan da gönüllü olarak destek verdi. Proje ile 2025 yılına kadar yaklaşık 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında verilecek eğitimler bir sonraki eğitim öğretim döneminde yeni illerde devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TATD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz, "TATD olarak, halkın temel yaşam desteği uygulaması ve hastane dışı alanlarda otomatik şok cihazı erişimini sağlayan eğitim programları kapsamında yerel acil tıbbi sistemlerle koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu temel uygulamaların yapıldığı toplumlarda ani kalp durması nedeniyle hayatta kalma oranlarının çarpıcı şekilde geliştiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kalp durmasının dünyada her yıl milyonlarca insanın esas ölüm sebebi olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu durumlarda ilk müdahaleyi yapanların uygulayacakları temel yaşam desteğiyle hayatta kalma ihtimali de artar. Her 3 ani kalp durması sebebiyle gerçekleşen ölümden 2'si, kişi hastaneye ulaşmadan önce meydana gelmektedir. Bu kayıpların yüzde 95'inden fazlası, halihazırda bir kurtarıcı ve kurtarıcı tıbbi ekipman bulunmadığı için yaşanıyor. Ani kalp durması gerçekleştiğinde, kalbi normal ritmine döndürmeden önce geçen her dakika, hayatta kalma şansını yüzde 10 azaltmaktadır. İlk 4 dakikada uygulanacak OED ve KPR (kardiyopulmoner resüsitasyon/kalp masajı) ile hayatta kalma şansı ise yüzde 60 civarındadır." şeklinde konuştu.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun da sosyal sorumluluğun toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"TOÇEV olarak sosyal sorumluluğun toplumsal gelişim ve kalkınmamızda, daha insanca yaşayabilmemizde bir görev değil, bir sorumluluk olduğu bilincini yaygınlaştırmak ve sosyal sorumluluğun toplumda yeterli karşılığını bulmasının çabası içindeyiz. İlk Yardıma İlk Sen Koş projemiz ile okullardan ve öğrencilerden gelen taleplerle hayati önem taşıyan, günlük hayatta herkesin başına gelebilecek kazalarda ufak dokunuşlarla hayat kurtarabilmenin önemine dikkat çekiyoruz. Projemizle yaptığımız ölçümlemeler de projenin değerini bir kez daha ortaya koyuyor; AstraZeneca Türkiye çalışan gönüllülerinin de projeye olan katkısı ile bu değer daha da büyüyor. Aldığımız bu ödül ile projemizi taçlandırdık. Projemizin devamında farklı illere giderek bu eğitimin daha geniş kitleye yayılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu projedeki paydaşlarımız TATD'ye ve AstraZeneca Türkiye'ye çok teşekkür ederiz."

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış ise, "Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığımız ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. AstraZeneca'nın Türkiye dahil şu ana kadar 39 ülkede yürüttüğü Genç Sağlığı Programı kapsamında yürüttüğümüz bu projemiz sağlık hizmetlerine erişim alanında uyguladığımız değerli projelerimizden biri. Geleceğimizin teminatı gençlere temel yaşam desteği eğitimi konusunda donanımlı olmanın önemini aşılayan bu anlamlı projemizin, böylesine önemli bir ödül organizasyonunda, sağlıklı bir gelecek inşa etme taahhüdümüze yaptığı katkının teyit edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.