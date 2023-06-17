İlk Yardıma İlk Sen Koş projesi Sağlıklı Yaşam kategorisinde Altın Ödül kazandı

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye iş birliği ile yürütülen İlk Yardıma İlk Sen Koş projesi Brandverse Awards'ta Sağlıklı Yaşam kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve AstraZeneca Türkiye iş birliği ile yürütülen İlk Yardıma İlk Sen Koş projesi Brandverse Awards'ta Sağlıklı Yaşam kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

AstraZeneca'dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Boom Sonar iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen Brandverse Awards 16 Haziran'daki törenle sahiplerini buldu.

Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki lise öğrencilerine TATD'nin gönüllü acil tıp uzmanları tarafından temel ilk yardım eğitimleri veriliyor.

Bu eğitimler içerisinde temel yaşam desteği, erişkin ve çocuklarda kalp masajı ve suni teneffüs uygulamasının yanı sıra Heimlich manevrası, yabancı cisme bağlı hava yolu tıkanmaları gibi konular maketler üzerinde uygulamalı olarak anlatılıyor.

Aynı zamanda ilk ve son testler uygulanarak eğitime katılan öğrencilerin bilgileri de ölçülüyor. TOÇEV ise eğitim verilecek okulların belirlenmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile İl Eğitim Müdürlükleri'nin farklı illerdeki okullarını kapsayacak şekilde her ay eğitime gidilen okullarla koordinasyonu sağlıyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 11 ildeki 85 okulda 30 binden fazla öğrenciye ulaşıldı.

Farklı illerde gerçekleştirilen eğitimlere AstraZeneca'dan 57 çalışan da gönüllü olarak destek verdi.

Proje ile 2025 yılına kadar yaklaşık 27 ildeki 155 okulda 55 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında verilecek eğitimler bir sonraki eğitim öğretim döneminde yeni iller ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış, TATD ve TOÇEV ile yürüttükleri İlk Yardıma İlk Sen Koş projesi sağlık hizmetlerine erişim alanında hayata geçirdikleri değerli projelerden biri olduğunu belirtti.

Barış, şunları kaydetti:

"Bu projemizi, AstraZeneca'nın Türkiye dahil şu ana kadar 39 ülkede yürüttüğü Genç Sağlığı Programı kapsamında hayata geçirdik. Program tüm dünyada şimdiye kadar 9 milyondan fazla gencin ve 160 bin sağlık çalışanının hayatına dokundu.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de insanlar için sağlıklı bir gelecek inşa etme taahhüdümüzü yerine getirdiğimizi tescilleyen bu önemli ödülü almaktan gurur duyuyoruz. Projemizin gençlerimize faydalı olmasını diliyor, eğitimlere katılan ve bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyoruz."

TATD Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz ise bütün tıbbi müdahalelerde en önemli hedefin insanı hayatta tutmak olduğunu açıkladı.

Yılmaz, "Son derece kritik olan ani kalp durması vakalarında müdahalenin en doğru şekilde ve zamanda yapılması; uygulamada hiçbir eksiklik veya hatanın olmaması son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun da bu proje ile okullardan ve öğrencilerden gelen taleplerle hayati önem taşıyan, günlük hayatta herkesin başına gelebilecek kazalarda, basit ama önemli tekniklerle temel yaşam desteği vermenin önemine dikkat çektiklerini belirtti.

Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje paydaşlarımızdan biri olan Türkiye Acil Tıp Derneği'nin uzmanlarıyla birlikte gençlerimize teorik ve uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz. Projemizle yaptığımız ölçümlemeler de ilk yardım konusundaki farkındalığı ne derece artırdığımızı ortaya koyuyor. Bu anlamlı ödül, projemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürme konusunda bizlere bir başka motivasyon kaynağı oldu."