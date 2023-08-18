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İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı. Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şu an tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Nihat Hatipoğlu Sağlık Haberler

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