İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tunga Barçın: "Hatay'da bize ulaşan herhangi bir salgın hastalık yaşamadık" Enkaz kentte içleri ferahlatan salgın açıklaması Kısa sürede inşa edilerek hizmete başlayan Defne Devlet Hastanesi'nde günlük tedavi edilen hasta sayısı 2 bini buldu -"950 bin hastaya sadece...

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Tunga Barçın: " Hatay'da bize ulaşan herhangi bir salgın hastalık yaşamadık"

Enkaz kentte içleri ferahlatan salgın açıklaması

Kısa sürede inşa edilerek hizmete başlayan Defne Devlet Hastanesi'nde günlük tedavi edilen hasta sayısı 2 bini buldu

-"950 bin hastaya sadece Temmuz içerisinde hem poliklinik hem de acil servis hizmetlerini verdik"

HATAY Depremin vurduğu Hatay'da herhangi bir salgının söz konusu olmadığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, Defne Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen hasta sayısının günlük 2 bine ulaştığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin ardından kentte sağlık alanında önemli yatırımlar yapılarak insanların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için çalışmalar başlamıştı. Kısa sürede inşa edilen ve 29 farklı branşta hizmet veren Defne Devlet Hastanesi'nde günlük tedavi edilen hasta sayısı 2 bini buldu. Hatay İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Tunga Barçın, kentte yürütülen sağlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Defne Devlet Hastanesi'nde 29 poliklinikte 2 bin hastaya hizmet ettiklerini belirten İl Müdürü Tunga Barçın, "Defne 300 yataklı Devlet Hastanesi günlük ortalama yaklaşık 2000 hastaya hizmet etmekte. Hem acil servisiyle, hem poliklinikleriyle hem de yatan hasta servisleriyle sağlık hizmet sunumuna uzun süre önce başladık zaten. Bunun dışında 29 poliklinikle sağlık hizmetine devam etmekteyiz. Ana branşlarda kadın doğum, çocuk, dahiliye, ortopedi, genel cerrahi, beyin cerrahisi ve diğer branşlarda sağlık hizmeti sunumumuza devam ediyoruz" dedi.

"2023 yılında 7 sıtma vakamız var takip ettiğimiz, onların da hepsi importe"

Hatay'da takip edilen sıtma vakası sayısının 7 olduğunu ve bu vakaların il dışından geldiğine dikkat çeken Barçın, "Şimdi Hatay'da öncelikle bizim gördüğümüz bize ulaşan herhangi bir salgın hastalık yaşamadık. Sıtma vakası, ilimizde 2023 yılında 7 sıtma vakamız var takip ettiğimiz. Onların da hepsi importe. İmporte ne demek, yani Hatay'da almamış başka bir yerde sıtma olmuş, biz de tedavisi devam eden hasta grubu demek. Şuanda biz sıtma salgını görmedik. Bunun dışında özellikle yemeklerden bulaşan ya da suyla bulaşan herhangi bir şekilde bir hastalığa da rastlamadık. Bununla ilgili ne tür çalışmalar yaptık. Özellikle Sağlık İl Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimi konteyner kentlerde ve çadır kentlerde bu konularda ciddi anlamda eğitimler vermekte. Sahada yoğun bir ilaçlama faaliyetlerimiz de devam etmekte. Buna bağlı olarak da herhangi bir salgın hastalığa rastlamadık" diye konuştu.

"Herhangi bir şekilde sağlık personeli yetersizliğine rastlamıyoruz"

Deprem öncesine oranla sağlık çalışanı sayısında artış olduğuna dikkat çeken Barçın, "Depremden önce Hatay ilimizde 17 bin 350 sağlık çalışanı vardı. Depremden sonra sağlık personeli sayılarımız 18 binin üzerine çıktı. Yaklaşık bin kişi artış oldu sağlık personeli sayısında. Aynı zamanda depremden sonra 4 bin 950'ye yakın yeni sağlık personeli atandı. Şuanda sadece kadrosu Hatay'da olan personelimizle ilimizi idare ediyoruz. Herhangi bir şekilde sağlık personeli yetersizliğine rastlamıyoruz. Herhangi bir şekilde tıbbi sunumunda da bir yetersizliğimiz söz konusu değil. Personelimiz yeterli" ifadelerini kullandı.

Hatay'da Temmuz ayında 950 bin hastaya sağlık hizmeti verildi

Temmuz ayı içerisinde 950 bin hastaya sağlık hizmeti verildiğine dikkat çeken Barçın, " Şimdi Hatay'da toplam 15 ilçemiz var. Tüm ilçelerimizde, tüm hastanelerimiz tam kapasiteyle aktif sağlık sunumuna başladı. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Burada küçük bir veri vermek gerekirse, Hatay'da acil servislerde, sadece Temmuz ayı içerisinde baktığımız hasta sayısı 293 bin. Toplam polikliniklerde baktığımız hasta sayısı 645 bin. Yani 950 bin hastaya sadece Temmuz içerisinde hem poliklinik hem de acil servis hizmetlerini verdik. Bunun dışında 6 bin 500 toplam ameliyat yaptık sadece Temmuz ayı içerisinde 6 bin 500 ameliyat yaptık. Bin 27 tane doğumumuz oldu. Bu bin 27 doğumdan da sadece bizim primer sezaryen dediğimiz yani ilk sezaryen oranımız 83 hastamız. Yani yüzde 10'unda altında. Bu da bizim için güzel bir gelişme. Normal doğumu da aynı şekilde bu sürece teşvik ediyoruz. Toplam Temmuz ayı içerisinde, bin 40 kişiye anjiyo yaptık. Şimdi bizim toplam sevk sayımız 20 bandında il dışına. Hatta hafta sonu 18 bantlarını da görüyoruz. 20 hasta sevk sayısına kadar düştük. Bu da bizim ilimizin artık sağlığının kapasitesinin ilin ihtiyacını karşılayabileceği düzeye geldiğini gösteriyor. Bu toplam muayene sayıları için de muayene sayıları için de özeller hariç ve aynı zamanda birinci basamak dediğimiz aile sağlığı merkezleri de hariç" şeklinde konuştu.

Hastaneye gelen ve hizmetten dolayı memnun olduğunu dile getiren vatandaşlardan Muhammet Ali Cingöz, "Devlet Hastanesine geldim. İyi çok şükür bir sıkıntı yok. Herkes iyi davranıyor. Hizmeti iyi herhangi bir sıkıntı yok çok şükür, devletimiz kısa sürede bitirdi, tedavimi oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kızını tedavi için Defne Devlet Hastanesi'ne getirdiğini belirten Müfide Balıkçı da, "Ben ilk defa geliyorum. Her şey güzel. Tedavi için geldik, kızım rahatsız. Onun için geldim. Yani güzel gördüm her şey. Allah şifa versin herkese" şeklinde konuştu.