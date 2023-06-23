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İl Özel İdare personelinden örnek davranış... Gönüllü olarak kan bağışında bulundular

Sağlık Haberleri

Sivas İl Özel İdaresi'nde çalışan personeller, kurulan stantlarda Kızılay Kan Merkezi Sivas Şubesine gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Personeller, kan ihtiyacının giderilerek hayat kurtarmanın önemine vurgu yaparak düzenli kan vermenin sağlık açısından da büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

İl Özel İdare personelinden örnek davranış... Gönüllü olarak kan bağışında bulundular

SİVAS Sivas İl Özel İdaresi'nde çalışan personeller, kurulan stantlarda Kızılay Kan Merkezi Sivas Şubesine gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi personelleri, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kurulan stantlarda kan bağışında bulundu. Personeller, kan ihtiyacının giderilerek hayat kurtarmanın önemine vurgu yaparak düzenli kan vermenin sağlık açısından da büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Gün boyu devam eden kan verme işlemleri sonrasında alınan kan numuneleri Sivas Kızılay Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Sağlık

Kızılay Sivas Sağlık Haberler

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