İklim değişikliği cilt kanseri vakalarını artırıyor

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan, iklim değişikliğiyle birlikte cilt kanseri vakalarının arttığını ve yaş ortalamasının düştüğünü söyledi. Ultraviyole ışınlarının cilde olan etkileriyle ilgili uzmanların sıklıkla yaptığı 'korunun' uyarısı, vatandaşı özellikle güneş kremi kullanımına yönlendiriyor. Cilt kanserlerinin önlenebilir kanserlerden olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, belli bir yaştan sonra muayenenin önemine dikkat çekti.

AKDENİZ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan, iklim değişikliğiyle birlikte cilt kanserinde hem yaş ortalamasının düştüğünü hem de cilt kanseri vakalarının belirgin şekilde arttığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Haftada 3-4 kanser vakası tespit ediyoruz. 3 yaşında kanser hastamız vardı. Güneş görmeyen yerlerde dahi kanser vakası tespit ediliyor" dedi.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve güneşli gün sayının artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında güneşe olan maruziyet de giderek artıyor. Ultraviyole (UV) ışınlarının cilde olan etkileriyle ilgili uzmanların sıklıkla yaptığı 'korunun' uyarısı, vatandaşı özellikle güneş kremi kullanımına yönlendiriyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmanın en etkili yöntemi güneş kremleri olurken özellikle son yıllarda ciltteki lekelenmeler ve cilt kanserleri vakalarında da artışlar görülmeye başlandı.

Cildin sadece güneş gören yerlerinde değil diğer bölgelerde de kanser vakalarına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, deri kanserinin tek nedeninin güneş ışığı olmadığını söyledi. Deri kanserinin güneş gören yerlerde UV kaynaklı olabileceği gibi güneş görmeyen yerlerde de bağışıklık, hava durumları, ek hastalıklar ve genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan "Gövdede, ağız içinde, gözde, çok zor güneş gören iç çamaşırının olduğu bölgelerde kanser görülebiliyor. Önceden bir beniniz var ve büyüyorsa şekli değişiyorsa, kanamalar kaşınmalar başladıysa, içinde farklı renkler görülüyorsa bunlar önemli bulgular oluyor. Mutlaka belli bir yaştan sonra muayene çok önemli. Vücudunuza bakınca diğerinden farklı bir şey görülüyorsa bu da çok önemlidir. Bazı deri kanserlerine UV etkili bazıların da ise daha az etkili. Biz daha çok önlenebilen ve basit bir neden olduğu için UV'den söz ediyoruz."