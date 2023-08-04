Iğdır yöresinin meyvesi ve bitkileri tıbbi ve aromatik ürünlere dönüştürülüyor

IĞDIR Iğdır Üniversitesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ tarafından yöreye ait meyve ve bitkiler tıbbi ve aromatik ürünlere dönüştürülüyor.

Birçok tarım ürünü ve bitkininin yetiştiği coğrafi koşullarından dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da yöreye ait bitkiler, meyveler katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmeye devam ediyor. "Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler" alanında ihtisaslaşmaya odaklanan Iğdır Üniversitesi, yörede bulunan meyveleri ve doğadan toplanan bitkileri toplayarak üniversiteye ait araştırma laboratuvarında sentezledikten sonra yağlarını çıkartarak etkinliği ve ekonomik değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor. Üniversite, Artvin Çoruh Üniversitesi ile birlikte Artvin'e ait bitkilerden de krem üretti. Iğdır Üniversitesi Doğu Anadolu bölgesine ait birçok bitkiden de tıbbi ve aromatik ürünler üretmek için kolları sıvadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Öğretim Görevlisi Musa Karadağ ; "Bizim buradaki çalışmaların başında Iğdır yöresi ya da Doğu Anadolu bölgesine ait bitkilerden ya da ekstralardan farklı ürünlere elde edip bunları kozmetikte, gıda da sağlıkta ve endüstriyel anlamda temizlik malzemelerinde kullanarak bölge ekonomisine ve Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamaktır. Bunların başında şu anda üzerinde çalıştığımız ve geliştirmekte olduğumuz Artvin Çoruh Üniversitesi ve Artvin Valiliği beraber üretmeye çalıştığımız Alaca isimli bir bitkisel bir kremimizdir. 21 ürünün ekstansı mevcut bu eksantlar işlenerek elde edilen ürüne dönüştürülür ve bu ürün güzel bir şekilde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Özellikle eklem ve romatizma ağrılarında güzel bir katkı sağlıyor şu anda düzeltip bu ürünü geliştirerek ileriki dönemde piyasa sunmayı düşünüyoruz Bunun yanında onun onlarca bizim ürün mevcuttur. Lavantalar, kekik çayı, ada çayı ve biberiye gibi farklı ürünler ağız suları, gargaralar üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı düşünüyoruz. Özellikle bizim şu anda böyle kayısı ürünleri halka halk hizmetine sunduğumuzu ve bu ürünü üreten birçok firmaya öncülük ettiğimizi söyleyebiliriz. Kayısı kremi, kayısı losyonu, kayısı kremi orada oda spreyi, kayısı oda spreyi olarak kayısı gıda takviyesi olarak özellikle bazı kanserli hücrelerin blokladığını da söyleyebiliriz. Bunları gıda takviyesi olarak üretimini planlamaktayız ve bunun dışında farklı farklı ürünleri alanında kayısıyı bölge ekonomisine kazanmayı hedeflemekteyiz" dedi.