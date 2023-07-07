Iğdır'da Kanser Vakaları Artıyor: Yeşil Sol Parti Milletvekili İddia Etti

Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da hava kirliliğine bağlı kanser vakalarının arttığını ve vatandaşların sağlık hizmetinden yeterince yararlanamadığını iddia etti. Hun, kanser vakalarındaki artışın yüzde 100 oranına ulaştığını ve kentte onkoloji servisi ve doktor eksikliği olduğunu belirtti. Iğdır halkının erken teşhis ve tedavi olanaklarından mahrum kaldığını söyleyen Hun, yetkililerin bu durumu açıklamasını istedi.

Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır'da hava kirliliğine bağlı kanser vakalarının arttığını, vatandaşların sağlık hizmetinden yeterince yararlanamadığını iddia etti.

Hun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Iğdır'da geçen 10 yıl içerisinde kanser vakalarındaki artışın yüzde 100 oranına ulaştığını, buna karşılık kentte onkoloji servisi ve bu alanda doktorun olmadığını ileri sürdü.

Iğdır halkının erken teşhis ve tedavi olanaklarından mahrum kaldığını öne süren Hun, "1992 yılında il olmuş, 2023 yılı Türkiye'sinde yaşanıyor bu rezillik. Sözüm ona Türkiye yüzyılında ilimizde tek bir onkoloğun olmayışının mantıklı bir açıklaması mümkünse bir zahmet kamuoyunu aydınlatsınlar." diye konuştu.