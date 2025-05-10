IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuarı'nda 30 Bin Ziyaretçi Buluştu

İSTANBUL Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı'nda 100'ün üzerinde ülkeden yaklaşık 30 bin yabancı ziyaretçi buluştu.

Türkiye'de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan 'ihtisas fuarı' ünvanını elinde bulunduran IDEX'te yerli ve yabancı olmak üzere 700'ün üzerinde firma ağız sağlığı ve diş tedavileri alanındaki son teknoloji ürünlerini dünyaya sergiledi. IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı. Almanya'da iki yılda bir düzenlenen IDS fuarının ardından Avrupa'nın ikinci büyük dental fuarı olarak kabul gören IDEX, 'Türkiye'de en fazla yabancı ziyaretçi ağırlanan ihtisas fuarı' unvanını da elinde bulunduruyor. Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (DİŞSİAD) destekleriyle ve Winnow Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen fuarda yapay zeka tabanlı cihazlar başta olmak üzere birçok yüksek teknolojili ürün dünya pazarlarında alıcılarıyla buluşturuldu.

'EN PRESTİJLİ DİŞ HEKİMLİĞİ FUARLARINDAN BİRİ'

Denthy yöneticisi COO Erman Abraş, "İDEX 2025, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin en prestijli diş hekimliği fuarlarından biri. IDEX 2025, sadece bir fuar değil; yıllarca süren emeğin, titiz Ar-Ge süreçlerinin ve ideal estetik anlayışının buluşma noktası. Biz de Denthy olarak, yüksek teknolojiyle ürettiğimiz monolitik zirkonya çözümlerimizi ilk kez bu ölçekte sergilemekten büyük gurur duyuyoruz. Bu fuar, sektördeki yenilikleri paylaşmak, global iş birlikleri kurmak ve dental teknolojinin geleceğini birlikte şekillendirmek için çok önemli bir platform. Özellikle Denthy PIXEL serimiz, hem estetik hem dayanıklılık açısından sektörün beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Tüm ziyaretçileri standımıza davet ediyoruz" dedi.