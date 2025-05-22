İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası'na Yoğun İlgi

İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası'na Yoğun İlgi
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Sağlık Bakanlığı, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası'na katılan 551 bin 980 kişinin ölçümlerinin yapıldığını açıkladı. 2025 yılına kadar 10 milyon kişinin ölçüm hedeflendiği kampanya ile sağlıklı yaşam konusunda farkındalık artırılması amaçlanıyor.

SAĞLIK Bakanlığı, 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası'na ilk hafta 551 bin 980 kişinin boy ve kilo ölçümlerini yaptırarak katıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının ilk haftası olan 10-16 Mayıs tarihlerinde, 551 bin 980 kişinin boy, kilo ölçümleri yapıldı. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayanlar, tercihleri doğrultusunda sağlıklı hayat merkezlerine, aile sağlığı merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerine ve ilçe sağlık müdürlüklerine yönlendirildi. Fazla kiloluluk dünyada ve Türkiye'de sıklığı giderek artan, tüm toplumu etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. Bu sorunla etkin şekilde mücadele etmek için ise toplumda farkındalık oluşturulması, sağlıklı beslenme davranışının yaygınlaştırılması ve fiziksel aktivitenin artırılması büyük önem taşıyor. 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası' da bu amaçla hayata geçirildi" denildi.

'10 MİLYON KİŞİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR'

Türkiye'nin il ve ilçelerinin tamamında çok sayıda ekibin sahada bulunduğu belirtilerek, "Bu kapsamda; 10 Temmuz 2025 tarihine kadar 10 milyon kişinin boy, kilo ölçümlerini yapılacak. Vücut kitle indeksi normal aralıkta olmayan kişilerin yönlendirildikleri merkezlerde, gerekli danışmanlık ile sağlık hizmetlerini almaları, kişiye özel hazırlanan beslenme programı ve belirli periyotlarla yapılacak kontrollerle sürecin kişinin ihtiyacı kalmayıncaya kadar devam etmesi hedefleniyor. Danışmanlık hizmeti almak isteyen kişiler merkezlere yönlendirilirken bir bilgi kartı veriliyor. O bilgi kartında yer alan QR kod ile kampanyanın web sayfasına ulaşılıyor. Web sayfasında, bilgilendirme metin ve videosu ile birlikte, 81 ilde ücretsiz olarak beslenme ve fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti alınabilecek olan Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin adresleri yer alıyor. Ayrıca fazla kiloları nedeniyle merkezlere başvuran kişiler, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), sigara bırakma, üreme sağlığı gibi diğer alanlarda da bilgilendiriliyor. Gerektiğinde bu merkezlerde yine ücretsiz olarak hizmeti almaları sağlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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