İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 5 yaşındaki çocuğun cenazesine katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen çocuğun cenazesine katıldı. İlçede 5 yaşındaki Ravzagül Tosun, yaklaşık on gün önce aniden rahatsızlandı. Tosun, kardiyak arrest (kalp durması) yaşadığı belirtilerek buradaki müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tosun, çocuk yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'un Boyabat ilçesinde 5 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen çocuğun cenazesine katıldı.

İlçede 5 yaşındaki Ravzagül Tosun, yaklaşık on gün önce aniden rahatsızlandı. Sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, kardiyak arrest (kalp durması) yaşadığı belirtilerek buradaki müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesini kaybeden beş yaşındaki çocuğun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Boyabat ilçesine getirildi.

Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tosun, ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Tosun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra akrabası olduğu öğrenilen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.