Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi - Haberler

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Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda doğumlu Yunus bebeğin ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Bakan Koca bebek hakkında "Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir" ifadelerine yer verdi. Ambulans uçağın içinde bulunan Doktor Erol ise bebeğin entübe olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hollanda doğumlu 2 aylık Yunus, uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi. Ailesi Faslı olan Yunus'ta doğuştan gelen Primer Silyer Diskinezi hastalığı var. Makineye bağlanarak nefes alıyor. Aksi takdirde kısa sürede kaybedilebilir" dedi.

DR. EROL: HASTA ENTÜBEYDİ

Yunus Rahou'yu ambulans uçakla Ankara'ya getiren Sağlık Bakanlığı ekibinden doktor Okan Erol, hastanın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Erol, "Hastamız 2 aylık bir bebek. 'Primer Silyer Diskinezi' denilen ve nadir görülen bir hastalığı var. Hasta entübeydi biz de aldığımızda, yine mekanik solunum cihazına bağlı olarak. 3 saatlik bir uçuşla gittik. Hastayı hastaneden teslim aldık.

"YOL BOYUNCA HASTA STABİLDİ"

Kara ambulansı ile uçağa getirip uçaktan da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi. Aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansı ile teslim ettik. Buradan da hastaneye tedavi için gitti. 3 kişilik ekiple gittik buradan. 1 doktor, 2 sağlık personeli, 2 de pilotumuz var. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Bir takım tetkikleri ve tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tetkik ve tedavisi devam edecektir." şeklinde konuştu.

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollandalı ve Faslı doktorların tedavi edemediği Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca, Hollanda, Twitter, Türkiye, Sağlık, Güncel, Haberler

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