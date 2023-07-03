Hollanda'da İlaç Tedarik Sıkıntısı Rekor Seviyeye Ulaşacak

Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP), 2023 sonunda ülkede ilaç tedarik sıkıntısının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. KNMP'den yapılan açıklamada, 2023'ün ilk 6 ayında farklı ilaç türlerinde 1179 kez 'tedarik sıkıntısı' yaşanması sebebiyle yıl sonunda bu rakamın rekor seviyeye ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyenin görülebileceği belirtildi.

Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP), 2023 sonunda ülkede ilaç tedarik sıkıntısının rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

KNMP'den yapılan yazılı açıklamada, 2023'ün ilk 6 ayında farklı ilaç türlerinde 1179 kez "tedarik sıkıntısı" yaşanması sebebiyle yıl sonunda bu rakamın rekor seviyeye ulaşarak, bugüne kadarki en yüksek seviyenin görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, 2022'de yıl boyunca farklı ilaç türlerinde 1514 kez "tedarik sıkıntısı" yaşanırken, bu yılın henüz ilk 6 ayında bu rakamın 1179'a ulaşmasının "alarm verici" olduğu ifade edildi.

İlaç sıkıntısının üretim, dağıtım ve kalite kaynaklı olduğu aktarılan açıklamada, çok sayıda kişiyi etkilemesi ve muadil ilaçlara yönelmenin hastalar için zor olması sebebiyle bu durumun ciddi bir etki bırakacağı vurgulandı.

Açıklamada, kalp rahatsızlıkları, enfeksiyon ve gut gibi hastalıklar için Hollanda'daki eczanelerde ilaç bulmanın kesin olmadığıa işaret edildi.

Ayrıca, eczacıların farklı yerlerden ilaç tedariki, muadil ilaç bulma veya benzer etken maddelerden ilaç yapmaya çalışarak problemi aşmaya çalıştığı belirtildi.

KNMP Başkanı Aris Prins, "Bu artış sürpriz olmasa da geçen yıl ilaç tedarik sıkıntısında en yüksek seviyeyi görmüş olduğumuzu ümit ediyorduk. Fakat bu sene çok daha kötü ve böyle devam edemeyiz." ifadesini kullandı.

İlaç tedarik sıkıntısının küresel bir problem olduğuna değinen Prins, "Fakat giderek artan sayıdaki maddelerin sadece Hollanda'da olmadığını görüyoruz. Örneğin gut hastalarının kullandığı 'allopurinol' etken maddeli ilaçlar çevre ülkelerde kolayca bulunuyorken bizde sınırlı miktarda var." dedi.

Hollanda'da bir ilaçta "tedarik sıkıntısı" olduğunu belirtmek için en az 14 gün raflarda bulunamaması gerekiyor.

Ülkede, 2022'de yıl boyunca farklı ilaç türlerinde 1514 kez "tedarik sıkıntısı" yaşanmış ve bunun 2021'e göre yüzde 50 artış anlamına geldiği bildirilmişti.