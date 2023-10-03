Hindistan'da Hastanede Ölümler: Araştırma Komitesi Kuruldu

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Nanded bölgesinde bulunan bir hastanede 30 Eylül'den bu yana 31 kişinin ölüm nedeni belirlenemiyor. Yetkililer, hastanedeki ekipman ve personel yetersizliği şikayetleri üzerine konuyu araştırmak için bir komite kurdu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yetkililer, eyaletin Nanded bölgesindeki bir hastanede 30 Eylül'den bu yana yaşamını yitiren 31 kişinin ölüm nedeninin araştırılması için komite kurdu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Nanded'deki Shankarao Chavan adlı hastanede 30 Eylül'den beri 16'sı bebek 31 hasta henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

Maharaştra eyaleti yetkilileri, ölümlerin "hastanedeki ekipman ve personel yetersizliğinden" kaynaklandığını öne süren şikayetler aldıklarını ve bunun ardından konuyu araştırmak için komite kurulduğunu açıkladı.

Diğer yandan, hastanede halihazırda 60'tan fazla hastanın durumunun kritik olduğu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu öğrenildi.