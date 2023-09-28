Hindistan'da dang humması vakaları artıyor

YENİ DELHİ, 28 Eylül (Xinhua) -- Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, artan dang humması vakalarına karşı eyaletleri hastalık önleme ve yönetim tedbirlerini uygulamaya yönlendirmek üzere bir toplantı düzenledi.

Çarşamba günü düzenlenen toplantıda Mandaviya'ya dang hummasının ülke genelindeki durumu hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, hükümetin sağlık çalışanlarını eğittiğini ve eyaletlere tarama, ilaçlama, bilgi, eğitim ve iletişim faaliyetleri için gerekli tüm desteği sağladığını aktardı.

Vektör Kaynaklı Hastalık Ulusal Kontrol Merkezi'ne göre Hindistan'da bu yıl içinde 94.198 dang humması vakası ile buna bağlı 91 ölüm kaydedildi.

Ancak merkez, bu yıl 38.000 dang vakasının kaydedildiği bildirilen Batı Bengal'den gelen rakamları bu veriye dahil etmedi.

Resmi verilere göre geçen yıl Hindistan'da 233.251 dang vakası ve buna bağlı 303 ölüm kaydedilmişti.

Sivrisinek kaynaklı viral hastalık; ateş, vücut ağrıları, bulantı, kusma ve ciddi vakalarda iç kanama veya kan basıncında ölümcül düşüşe neden oluyor.