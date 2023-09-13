Hindistan'da 50 çocuk okul yemeğinden zehirlendi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 6-8 yaş arasındaki en az 50 çocuk, okullarında verilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Yemekte ölü bir bukalemun bulunması nedeniyle yemeğin kontamine olduğu iddia edildi.

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde 6-8 yaş arasındaki en az 50 çocuk, okullarında verilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Yerel bir sağlık kurumu yetkilisi tarafından Çarşamba günü teyit edilen olayda, çocukların Salı günü öğleden sonra mide ağrısı ve kusma şikayetiyle bölgedeki bir hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmekte oldukları bildirildi.

Eyaletin Sitamarhi bölgesinde yaşanan olayda, çocuklar okul yetkilileri tarafından sunulan rutin öğlen yemeğini yedi. Yemekte ölü bir bukalemun bulunması nedeniyle yemeğin kontamine olduğu iddia edildi.

Sadar Hastanesi'nden Dr. Sudha Jha, hastaneye getirilen tüm çocukların iyileştiğini ve hayati tehlikeyi atlattıklarını söyledi.

Jha, "Buradaki tüm çocukların durumu stabil ve semptom göstermiyorlar. Onları gözlem altında tutuyoruz. Şu anda her şey normal. Aileleri de onların yanında. Endişelenecek bir şey yok" dedi.

Federal hükümet tarafından yürütülen ve desteklenen öğlen yemeği programı kapsamında, okul çağındaki çocukların beslenme seviyelerini iyileştirmek amacıyla Hindistan'daki ortaokul ve ilkokullarda okuyan tüm çocuklara sıcak öğle yemeği veriliyor.