Hindistan'da 15 Kilogramlık Tümör Çıkarıldı

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir kadının karnından 15 kilogram ağırlığında bir tümör çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, tümörün hastanın hayatını tehlikeye atabileceğini belirtti.

YENİ DELHİ, 10 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın iç kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde doktorlar bir kadının karnından 15 kilogram ağırlığında tümör çıkardı.

Yetkililerin Çarşamba günü yaptıkları açıklamaya göre tümör, eyaletin başkenti Bhopal'ın yaklaşık 193 kilometre batısındaki Indore'de bulunan özel bir hastanede iki saat süren bir ameliyatla hastanın vücudundan çıkarıldı.

41 yaşındaki kadının, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan Dr. Atul Vyas, "Tümörün çok büyük olması ve yemek yerken ve hatta yürürken hastaya sorun çıkarması nedeniyle tıbbi prosedür uygulanmasına karar verildi" dedi.

Vyas, hastanın aylardır yumurtalık tümöründen muzdarip olduğunu belirtti.

Ameliyat, çok sayıda doktor ve destek personelinin yer aldığı bir ekip tarafından yapıldı. Doktorlar, 49 kilo olan hastanın, içinde 15 kilo ağırlığında bir tümör taşıdığına işaret etti.

Vyas, "Ekip, ameliyatı gerçekleştirirken son derece dikkatli olmak zorundaydı çünkü herhangi bir hata ölümcül olabilirdi. Tümör birçok siniri kapladığından doktorlar hassas şekilde müdahale etmek zorundaydı" ifadelerini kullandı.

Hastanın durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Doktorlar, tümörün hastanın vücudunda biraz daha kalması halinde içeride patlayarak hastanın hayatını tehlikeye atabileceğini söyledi.