BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Hemşireler Günü'nde 'Hastanenin Enleri'ni seçtiler

Hemşireler Günü'nde Büyükçekmece'de renkli tören

İSTANBUL - Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla salgın sürecinin başından bu yana büyük özveriyle görev yapan hemşireler için "Hastanenin Enleri" ödül törenini düzenlendi. Renkli törende hemşirelere en cesur, çalışkan, hızlı, en fedakar, yardımsever gibi kategorilerde ödüller verildi.

Sağlık çalışanları 2 yılı aşkın süredir korona virüsle mücadelede en ön saflarda görev yapıyor. Hemşireler de gece gündüz demeden özveriyle hastalarla yakından ilgilenirken kimi zaman ailelerinden uzak kaldı, kimi zaman Covid-19'a yakalandı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde de 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde çalışanlara motivasyon olması amacıyla "Hastanenin Enleri" ödül töreni düzenlendi. Törene Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Nuray Özgür Abravcı ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

En cesur, en hızlı hemşireler seçildi

Tören Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Şahin ve orkestrasının konseriyle başlarken İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam etti. Ardından "Hemşireyim Çünkü" başlıklı hemşirelerin kendilerini anlattığı videonun gösterimi yapıldı. Sonrasında hemşireler en çalışkan ve hızlı, en çevik, en fedakar, en uyumlu, en dinamik, yardımsever gibi kategorilerde ödüller aldı. Törenin ardından konuşan hemşireler salgın sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatırken tüm meslektaşlarının 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

"Enleri seçerken çok zorlandık"

Temizlik görevlisinden teknisyenine, hemşiresinden doktoruna sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Nuray Özgür Abravcı, "Gerçekten hastalarımıza kendi yakınlarının ilgilenmediği kadar baktılar. Onların emeğini asla hiçe sayamayız, bu meslek bu süreçte bizim için daha bir anlam kazandı. 2 yıldır Hemşireler Günü'nü pandemi nedeniyle kutlayamıyorduk. Bu vesileyle pandemiden çıkmış bir hastane olarak hemşire arkadaşlarımızın da bu özel gününde bir kutlama yapmak istedik. Gerçekten hepsinin o kadar güzel özellikleri var ki birini birinden ayıramıyorum. Bütün enerjileriyle mücadele eden arkadaşlarımız, enleri seçerken çok zorlandık. Özellikle hemşire arkadaşların seçmesine gayret ettik, tek tek seçecektik ama çok olduğu için hepsinden birkaç tane seçmek durumunda kaldık. Pandemi süreci anlatılmaz yaşanır bir süreçti, doktor, hemşire arkadaşlarımız çoğu evlerine gidemediler, çocuklarını göremediler. Anne babalarına hastalık taşımaktan korktular. Hemşire arkadaşlarımız bu işin gerçekten olmazsa olmazı, çünkü onlar bakan, dokunan, seven, okşayan her şeyi yapan kişiler onlar, o yüzden iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

"En hızlı hemşire ödülünü aldım"

Palyatif servisinde görev yapan ve pandemi sürecinde ailesiyle yaşadığı evinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan 27 yaşındaki Mehmet Burak Yamangöz, "Pandemi sürecinde Covid servisinden çıkardığımız hastalar bizi çok mutlu etti. Tabi kaybettiğimiz insanlar da oldu, onlar için çok üzgünüz. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Normalde ailemle kalıyordum, ayrı bir yere geçmek zorunda kaldım, otelde kalmaya başladım. Uzun süre arkadaşlarımla dahi görüşemedim. Onlara bulaştırma ihtimalim hem onlar için hem benim için üzücü bir durum olurdu. Tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum, inşallah onları güzel bir ömür, hayat bekler. Hemşireler Günü için bugün hastanemizde beklenmedik bir şey oldu, ödül töreniyle bizi karşıladılar. Güzel bir gün hazırladılar, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstediğim bir ödüldü. En hızlı hemşire ödülünü aldım" diye konuştu.

"Gerçekten güzel bir etkinlik, motivasyon oldu"

En cesur hemşire ödülünü alan 7 yıllık hemşire Sinan Cidan, "Korona atlattık, yoğun bakımda çalıştık. 2,5 yıl memlekete gidemedim, sevdiklerimi göremedim. Ben bekarken bu sorunları yaşadım, evli olup evine gidemeyen, çocuklarını görmeyen meslektaşlarımız vardı. Zorlu bir süreçti, sorumlu hemşireler olarak hastayla bizzat biz temas halindeydik. Böyle olunca da bazı fedakarlıklar gerekiyor. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu, güzel bir motivasyon oldu. Cesaret ödülü aldım, hemşirelerin bu mesleği seçerken bile cesaretli olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ben bu ödülü aldım diye değil, bütün meslektaşlarımız bu konuda cesur. En cesur hemşire unvanını aldım ama dediğim gibi meslek zaten bunu gerektiriyor" dedi.

"Maalesef 2 defa yakalandım, zorlu bir süreçti"

Törende en cesur hemşire ödülünü alan ve pandemi sürecinde yaşadıklarını anlatan 7 yıllık hemşire Dilay Kocabaş, "Maalesef 2 defa koronaya yakalandım, zorlu bir süreçti. Artan iş yükümüz, çalışma saatlerimiz aynı zamanda hastaların ilerleyen süreçte ağırlaşması; empati kurmakta hemşireliğin bir parçası olduğu için bu süreçte hastaların yerine kendimizi koyduğumuz zaman bizim için de zor oldu. Eve gittiğimde eşime bulaştırır mıyım acaba düşüncesiyle, sürekli izoleyim. Dışarısı için ayrı kıyafetler, ayakkabılar kullanıyorum, eşyalarımı izole bir şekilde evime getiriyorum. Türkiye ve dünyadaki tüm hemşire arkadaşlarımın 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Bugün En Cesur Hemşire Ödülü'nü aldım. Bu ödülü bana getiren de aslında hızlı karar vermem, atikliğim, çevikliğim oldu. Hastaya bir an önce müdahale etmeniz gerekebiliyor, bazen inisiyatif kullanmak gerekebilir. Bu yüzden biraz cesaret gösterip onu kullanıp bu ödülü aldım" şeklinde konuştu.