Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı - Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı Erken doğan prematüre bebek ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi Alanya'da 34 hafta 5 günlük olarak erken doğan kız bebek solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. - Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı Erken doğan prematüre bebek ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi ANTALYA - Alanya'da 34 hafta 5 günlük olarak erken doğan kız bebek solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinde 34 hafta 5 gün olarak erken doğan prematüre bebek solunum yetmezliği yaşadı. Annesinin daha kucağına alamadığı bebek, Antalya'da farklı hastaneler ile yapılan görüşmeler sonucunda Akdeniz Üniiversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisine sevk edilmesine karar verildi. Kararın ardından Antalya'dan hareket eden ambulans helikopter Oba Bahçeşehir Stadyumuna iniş yaptı. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesinden prematüre bebek ambulans ile helikoptere sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli doktorlara teslim edilen kız AÜ Hastanesi'ne gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Sağlık Helikopter Antalya Alanya Sağlık Haberler

Haberler ›› Sağlık ›› Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.