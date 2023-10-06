Hekimsen Trabzon Şube Başkanı: Sağlıkta Şiddete Daha Ciddi Tedbirler Alınmalı

Hekimsen Trabzon Şube Başkanı Serpil Tuncay Yetişkul, güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın vefatının derin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti. Yetişkul, sağlıkta şiddetin artması üzerine daha ciddi ve caydırıcı tedbirlerin alınmasını talep etti.

Hekimsen Trabzon Şube Başkanı Serpil Tuncay Yetişkul, camia olarak güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın vefatının derin üzüntüsü içinde olduklarını bildirdi.

Yetişkul, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisinde 9 Eylül'de yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma sonucu kalp krizi geçiren Ali Kemal Sağlam, dün gece hayatını kaybettiğini anımsattı.

Trabzon Hekimsen camiası olarak derin üzüntü içinde olduklarını vurgulayan Yetişkul, "Son zamanlarda kamuya ait sağlık tesislerinde, hastanelerinde sağlıkta şiddet haberleri sıklaştı." ifadesini kullandı.

Yetişkul, şiddete yönelik önlemlerin yetersiz kaldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu konuda daha ciddi ve caydırıcı tedbirlerin alınmasını, Şiddet Yasasının Türk Ceza Kanunu'na dahil edilmesini ve diğer maddi cezai yaptırımların eklenmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddeti uygulayanın en az 6 ay sağlık güvencesinin iptal edilmesini istiyoruz. Örgün eğitim sistemine sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik derslerin dahil edilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte sağlıkta şiddette görülen tüm yanlış idari yaptırımların, bu durumu ortaya çıkarabilecek (sendikamızca da tespit edilen) nedenlerin ortadan kaldırılması ve bir şiddet eylemi sırasında güvenlik önlemlerinin hazır bulundurulmasını acil talep ediyoruz."