Hekimler Sağlıkta Şiddete Dikkat Çekti

MUSTAFA USTA

Hekim Birliği Sendikası Sinop Temsilcisi Anıl Emir, "Bizim istediğimiz ek ödeme, teşvik ödemesi değil. Tek kalemde maaşımızın yatması ve bu maaşımızın da emekliliğe yansıması. Bir de bu liyakatsiz yönetim ve liyakatsiz yönetimin oluşturduğu sorunların çözülmesi" dedi.

Hekim Birliği Sendikası Sinop Temsilcisi Anıl Emir, Türkiye'de sağlıkta şiddete önlem alınmadığını ve maaşlarının emekliliğe yansıtılması gerektiğini belirtti. Anıl Emir, şunları söyledi:

"BİZİM İSTEDİĞİMİZ TEK KALEMDE MAAŞIMIZIN YATMASI"

"En önemlisi sağlıkta şiddet. Geçen hafta Türkiye'nin 4 bir tarafında Bafra'da, Adana'da, Diyarbakır'da hem hekimlere hem diğer sağlık çalışanlarına, hemşirelere karşı şiddet uygulandı. 1 tane hekim arkadaşımızın başına silah dayandı. Silah havaya ateşlendi. Sonrasında tutukluluk yaptı diye hekim arkadaşımız şans eseri hayatta kaldı. En önemlisi sağlıkta şiddet. Bizim derdimiz şiddettin önlenmesine yönelik yeterince tedbir alınamaması. İkinci sırada özlük haklarımız geliyor. Bu hafta toplu sözleşme başlayacak. Bizim istediğimiz ve talebimiz emekliliğe yansıyan, tek kalemde nasıl bir öğretmen, bir hakim, bir subay maaşını alıyor. Bizim istediğimiz ek ödeme, teşvik ödemesi değil, tek kalemde maaşımızın yatması ve bu maaşımızın da emekliliğe yansıması. Üçüncüsü de bu liyakatsiz yönetim ve liyakatsiz yönetimin oluşturduğu sorunların çözülmesi."