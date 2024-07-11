Hekim Birliği Sendikası: Mobbing ve psikolojik baskılara acil önlem alınmalı

ANKARA, - Hekim Birliği Sendikası'ndan yazılı yapılan açıklamada "Türkiye'de sağlık sektöründe yaşanan mobbing olaylarının arttığını kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Sağlık hizmetleri sunumunda hayati öneme sahip olan hekimler, iş yerlerinde maalesef psikolojik baskı ve zorbalığa maruz kalmaktadır. Bu durum, yalnızca bireysel hayatları değil, aynı zamanda toplum sağlığını da ciddi biçimde tehdit etmektedir. Son dönemde yapılan araştırmalar ve medyada yer alan haberler, mobbingin sağlık sektöründe ne denli yaygınlaştığını gözler önüne sermektedir. Bu vahim tablo, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini de derinden sarsmaktadır" denildi.

Hekim Birliği Sendikası, sağlık sektöründe mobbing, kötü çalışma koşulları iddiasıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asistan hekimler, mesleklerinin başında, yoğun iş yükü ve uzun çalışma saatleriyle mücadele ederken, aynı zamanda iş yerlerinde maruz kaldıkları mobbing ve psikolojik baskılar nedeniyle büyük bir stres altındadır. Bu genç hekimler, yeterli destek ve rehberlikten yoksun kaldıklarında, tükenmişlik ve umutsuzluk hisleriyle baş başa kalabilmektedirler. Ne yazık ki, bu zorlu süreç bazı asistan hekimleri intihara sürükleyebilmektedir. Mobbing ve psikolojik baskılar nedeniyle sağlık sektöründe acil önlemler alınmasını gerektirmektedir. Asistan hekimlerin ruh sağlığını korumak ve onlara destek sağlamak hem bireysel hem de toplumsal sağlığın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır.

Hekimler, uzun ve zorlu eğitim süreçlerinden geçerek halk sağlığını korumak ve iyileştirmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Hekimlerin maddi olarak yeterli koşullara sahip olamamaları, iş yerlerinde maruz kaldıkları şiddet olayları ve mesleki itibarlarının zedelenmesi, hekimler arasında ciddi bir ruhsal çöküntüye yol açmaktadır. Bu olumsuz faktörler, hekimlerin mesleki motivasyonlarını ve yaşam kalitelerini düşürmektedir. Hekimlerin karşılaştıkları bu zorluklar, onların işlerine ve hastalarına olan bağlılıklarını olumsuz etkilemekte, aynı zamanda toplum sağlığını da tehdit etmektedir. Bu nedenle, hekimlerin maddi ve manevi açıdan desteklenmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve itibarlarının korunması hem bireysel hem de toplumsal sağlığın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır."

Açıklamanın devamında hekimlerin haklarını korumak, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak için çağrıda bulundukları belirtilerek şöyle denildi:

"Mobbinge karşı daha etkili yasal düzenlemeler yapılmalı ve mevcut yasalar etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Yasal boşlukların doldurulması, mobbing mağdurlarının haklarının korunmasında hayati öneme sahiptir.

Sağlık kurumlarında mobbingin tanınması ve önlenmesi için düzenli olarak farkındalık ve eğitim programları düzenlenmelidir. Bu programlar hem yöneticiler hem de çalışanlar için zorunlu hale getirilmelidir.

Mobbing mağdurlarına yönelik psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. Bu destek hizmetleri, çalışanların ruh sağlığını korumalarına yardımcı olacak profesyonel danışmanlık ve terapi seçeneklerini içermelidir.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mobbing şikayetlerini güvenli bir şekilde iletebileceği ve etkin bir şekilde değerlendirileceği mekanizmalar oluşturulmalıdır. Şikayetlerin bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelenmesi sağlanmalı, mağdurların korunması garanti altına alınmalıdır.

Hekimler başta olmak üzere sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanların insanca çalışma şartlarına sahip olma hakları vardır. Mobbing mağdurlarının sesine kulak verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, öncelikle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hayatı açısından ve sağlık sistemimizin kalite standartlarında sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır.

Bu konudaki çabalarımıza destek olmak, bilgi almak ve iş birliği yapmak isteyen tüm paydaşları bizimle iletişime geçmeye davet ediyoruz."