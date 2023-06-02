Haziran rahim kanseri farkındalık ayı: Uzmanlar uyarıyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, rahim kanserinin kadınlarda sık görülen 4. kanser türü olduğunu belirterek, hastalığın menopoz sonrası kanama şikayeti ile belli olduğunu söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, haziranın rahim kanseri farkındalık ayı olduğuna dikkati çekerek, rahim kanserinin, kadınlarda görülen kanserler arasında sık görülen 4. kanser türü olarak öne çıktığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Meydanlı, rahim kanseri için tanımlanmış herhangi bir tarama yöntemi bulunmasa da hastalığın kendini en çok menopoz sonrası kanama şikayeti ile belli edeceğini kaydetti.

Meydanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menopoz sonrasında meydana gelen kanamalar önemlidir çünkü bu şikayetin altından yüzde 10 olasılıkla rahim kanseri çıkmaktadır. Özellikle şişman kadınlar, 52 yaşına gelmesine rağmen adet görmeye devam eden kadınlar ile öyküsünde polikistik over sendromu bulunan kadınlar risk altındadır. Annesinde ya da kız kardeşlerinde rahim kanseri, yumurtalık kanseri ya da meme kanseri öyküsü bulunan kadınlar da ailevi geçiş açısından riskli grupta yer alır.

Menopoz sonrası kanaması olan bir hastada rahim kanserini dışlamak için rahmin iç tabakasından biyopsi alınmalı ve biyopsi materyalinin mikroskop altında patolojik incelemesi yapılmalıdır. Rahim kanseri tanısı biyopsi ile konur. Tanı kesinleştikten sonra cerrahi, mutlaka bir jinekolojik kanser cerrahı yani jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı tarafından yapılmalıdır."

Prof. Dr. Meydanlı, rahim kanserinden korunmak için kadınlarımızın konu hakkında bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Her kadının ve özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınların, herhangi bir şikayetleri olması bile yılda bir kez jinekolojik muayene olması gerektiğini rahim kanserinin tedavi edilebilen bir kanser olduğunu kaydeden Meydanlı, bu hastalıktan korunmak için normal vücut ağırlığının sürdürülmesi ve obeziteden yani şişmanlıktan kaçınmanın kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.