Hayvanın tepmesi sonucu ayağı kırılan şahıs için helikopter havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayvanın tepmesi sonucu ayağı kırılan şahıs için helikopter havalandı. Olay, ilçenin Ünsal Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan tepmesi sonucu bacağında kırık gelişen 43 yaşındaki Mehmet Uyğun için yakınları sağlık ekiplerinden destek istedi. Bölgeye sevk edilen kara ambulansıyla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan Uyğun, ilk müdahalesinin ardından ileri tedavi amaçlı helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.