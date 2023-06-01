ALMANYA'da 12 yıl önce yakalandığı rahatsızlık nedeniyle memleketi Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Turnalık Yaylası'na yerleşen Münire Güner (65), hayvan sevgisiyle sağlığına kavuştu. Hastalığı dönemindeki morali sokak hayvanlarında bulan Güner, 'Eşimle Almanya'dan temelli dönünce kendimizi hayvanlara bakıma adadık. Bu ilgi adeta bana ilaç gibi geldi. Bir nevi hayvanlarla terapi oldum. Sağlığıma kavuştum' dedi.

Uzun süre eşiyle birlikte Almanya'da yaşayan Münire Güner, rahatsızlığı nedeniyle memleketi Ordu'nun Gülyalı ilçesine dönmeye karar verdi. Güner, eşi Haydar Güner (72) ile birlikte 12 yıl önce döndüğü memleketinde Kabadüz ilçesine bağlı Turnnalık Yaylası'ndaki Çelikkıran Obasına yerleşti. Burada yayladaki sokak hayvanlarına bakmaya başladı. Gününün büyük bölümü sokak hayvanlarına bakarak geçiren Güner, tedavi ve hayvan sevgisiyle sağlığına kavuştu.

Güner, hayvan sevgisinin kendisinde çocukken başladığını ve hastalığını bu sevgisiyle yendiğini belirterek, 'Bende hayvan sevgisi çocukken başladı. Küçükken hayvanlarımız vardı. Rahatsızlığım vardı. Eşimle Almanya'dan temelli dönünce kendimizi hayvanlara bakıma adadık. Bu ilgi adeta bana ilaç gibi geldi. Bir nevi hayvanlarla terapi oldum. Sağlığıma kavuştum. Burada doğayla iç içe bir yaşam sürüyoruz. Bu muhteşem ortamda hayvanlarla ilgilenmek bize çok iyi geldi, sağlığımıza kavuştuk. Onlarla oynamak, onlarla gezmek, ilgilemek iyi geliyor' diye konuştu.

'HER GÜN TAZE YEMEK YAPARIM'

Sokak hayvanları için her gün taze yemekler yaptığını kaydeden Münire Güner, 'Hayvan sayısı çok fazla olduğu için onlara baraka yaptım. Gündüz ve geceleri barakaya girip kalıyorlar. Barakada onların yattığı yerde döşekleri var, halıları var. Onların aşıları ve gereken tedavilerini yakından takip ediyorum, hepsini yaptırıyorum.Beslenmeleri sağlığı için gayret gösteriyorum, gerektiğinde ameliyatlarını da yaptırıyorum. Onlar için her gün taze yemek yaparım" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLAR İÇİN 3 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDIK'

Sokak hayvanlarına bakabilmek için obadan 3 dönümlük arazi aldıklarını da belirten Güner, 'Buradaki komşularımıza da rahatsızlık vermemek için 3 dönümlük arazi aldık. İmarı bekliyoruz, düzenleme yapılınca orayı çevirip, köpekleri için ev yaptırarak onlarla birlikte yaşamayı düşünüyorum" dedi.(DHA)