Hawaii'deki Orman Yangınından Kalan Zehirli Hava Bölge Sakinlerini Tehdit Ediyor

Hawaii'nin Maui adasındaki tarihi Lahaina kasabasında çıkan orman yangınının ardından kalan zehirli hava, bölge sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor. Yangın sonucunda solunum sıkıntısı ve diğer sağlık sorunları ortaya çıkarken, alevlerin yakmasıyla zehirli kimyasal salınımı da gerçekleşiyor.

NEW YORK, 5 Eylül (Xinhua) -- CBS News tarafından Salı günü yayımlanan habere göre, Hawaii'nin Maui adasındaki tarihi Lahaina kasabasında çıkan ve bölgeye büyük zarar veren orman yangınının üstünden haftalar geçmişken, yangından geriye kalan zehirli hava bölge sakinlerinin sağlığı için büyük tehdit oluşturuyor.

Haberde, "Orman yangınından kaynaklanan dumanın başta solunum sıkıntısı olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olduğu biliniyor. Ancak yangın kentlere sıçradığında, alevler zehirli kimyasal salabilen sanayi ürünlerini, binaları, araçları ve daha pek çok şeyi de yakıyor" ifadesi yer aldı.

Afet, Dayanıklılık, Uluslararası İşler ve Planlama Komitesi Başkanı olan Maui İlçe Meclis Üyesi Tamara Paltin, solunan havanın zehirli olduğuna inandığını söyledi.

Paltin, "Arsenik, asbest, kurşun. Yanan bölgenin yakınında bulunan gönüllülerin olumsuz semptomlar gösterdiklerini duyduk. Olay yerinde birkaç gün kalan bir kadının öksürürken ağzından kan geldiğini duydum" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme merkezlerine göre, orman yangınlarından kalan küller göz, burun, cilt ve vücudun diğer kısımları için tahriş edici olabiliyor. Bu durumdan en çok çocuklar ve astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ya da kalp rahatsızlığı olanlar ile hamileler etkileniyor.