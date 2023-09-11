Havza'da Türk Kızılayı Kan Bağışı Çalışması Tamamlandı
Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı. Türk Kızılay Havza Temsilciliği ile Genç Kızılay Havza Şubesi'nin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 52 ünite kan bağışı toplandı.
Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 3 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracında kan bağışları alındı.
Türk Kızılay Havza Temsilciliği ile Genç Kızılay Havza Şubesi'nin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 52 ünite kan bağışı toplandı.
Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan bağışı toplama çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Sağlık