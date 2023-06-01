Havza'da Türk Kızılay 93 ünite kan bağışı topladı

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı. Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 4 gün kan bağışı kabul edildi. Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Fen Lisesinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 93 ünite kan bağışı alındı.