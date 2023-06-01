Havza'da Türk Kızılay 93 ünite kan bağışı topladı
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Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı. Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 4 gün kan bağışı kabul edildi. Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Fen Lisesinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 93 ünite kan bağışı alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün süren kan bağışı çalışması tamamlandı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Mehmetçik Meydanı'nda kan bağışı aracıyla 4 gün kan bağışı kabul edildi.
Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Fen Lisesinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 93 ünite kan bağışı alındı.