Havza'da kan bağışçılarına teşekkür belgesi verildi

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciliği, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla kan bağışçılarına ve kan bağışı çalışmalarına destek olanlara teşekkür belgesi verdi. Havza Kaymakamı Cengiz Nayman da kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciği tarafından 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla kan bağışçıları ve kan bağışı çalışmalarına destek olanlara teşekkür belgesi verildi.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret ederek verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Nayman, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve Türk Kızılay tarafından yürütülen çalışmalara destek vermenin gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kanın kaynağı insan ve başka şekilde elde edilmesi imkansız. Bu nedenle bizlerden bir damla kan ile can bulacak hastalardan bunu esirgememeliyiz. Tüm halkımızı kan bağışı çalışmalarına destek olmaya davet ediyor, sizlere yürütmüş olduğunuz hizmetlerde başarılar diliyorum." dedi.

Çörekçioğlu da ilçe olarak kan bağışına karşı duyarlılıklarının oldukça fazla olduğunu dile getirerek, "İlçede yürütmüş olduğumuz çalışmalara vermiş olduğunuz desteklerden ötürü siz değerli kaymakamımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Çörekçioğlu, daha sonra Nayman'a teşekkür belgesi verdi.

Ardından Türk Kızılay Havza İlçe Temsilciğinde gazeteciler Fahri Çiftçi, Abdurrahman Altun ve Özgür Uyaroğlu ile Kızılaya 30'un üzerinde kan bağışında bulunanlara teşekkür belgeleri ve hediyeleri sunuldu.

Gönüllü kan bağışçısı Erdem Ünal, bugüne kadar 33 kez kan verdiğini belirterek, "Beni en mutlu eden şey kan bağışında bulunduktan bir süre sonra, 'Bağışladığınız kan ihtiyaç sahibine ulaşmıştır. 3 kişiye hayat armağan ettiniz.' yazılı mesaj. Bizlere bu belgeyi layık gören herkese teşekkür ederim." diye konuştu.