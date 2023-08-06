Havalar Isındı, Yılan Sokmaları Arttı

Havalar ısındı yılan sokmaları arttı

SAMSUN - Samsun'da hava sıcaklığının artması ile yılan sokmaları kendini göstermesi dikkat çekti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde tırpanla otları biçen Ali Fuat Çakır otların arasındaki çalıları eliyle kaldırdığı sırada sol elinin parmağını yılan soktu. Kendi imkanlarıyla Çarşamba Devlet Hastanesine başvuran Çakır, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ali Fuat Çakır," Fındık bahçesinde tırpan vururken parmağımı bir metre uzunluğunda kara yılan soktu. Hemen hastaneye gttim"dedi.

Samsun'da dün de bir kişinin yine yılan sokması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Uzmanlar, havaların ısınmasıyla yılan sokmaların arttığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.