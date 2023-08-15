Hatay'da yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni lokalde bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Uğur C., İstasyon Caddesi'nde bulunan bir lokalde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni lokalde bulundu.

Olay, İstasyon Caddesi'nde bulunan bir lokalde meydana geldi. Lokalde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Uğur C. vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında yaşlı adam morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği aktarıldı. - HATAY