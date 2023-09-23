Hatay'da Matkaba Sıkışan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde parmağını matkaba sıkıştıran bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Şahıs, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Matkaba sıkışan parmağını itfaiye çıkarttı
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde parmağını matkaba sıkıştıran ve soluğu hastanede alan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Dörtyol ilçesinde parmağını matkabı sıkıştıran şahıs, soluğu Dörtyol Devlet Hastanesi'nde aldı. Sağlık çalışanları da konuyu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri öz verili çalışmayla, matkap kesilmek suretiyle parçalanarak şahsın parmağını zarar vermeden kurtardı. Saatler sonra kurtulan vatandaş da rahat nefes aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık