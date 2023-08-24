Hatay'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Parmığındaki Yüzüğü Çıkardı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarıldı.

Defne ilçesinde parmağına yüzük sıkışan vatandaş ailesi tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Hastanede yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşın parmağına sıkışan yüzüğü titiz ve dikkatli bir çalışmayla çıkardı. - HATAY